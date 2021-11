FC Bayern: Müller-Hund im Bielefeld-Trikot

Bayern-Star Thomas Müller hat am Wochenende ein ganz besonderes Präsent mit nach Hause gebracht. Der Empfänger: Müllers Hund.

Der Vierbeiner erhielt von Bayern-Gegner Arminia Bielefeld nach der 0:1-Niederlage in München ein Trikot der Arminen mit der Rückennummer 13 und dem Namen Müller auf dem Shirt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Auf Instagram bedankte sich Müller mit einem Bild seines Hundes und schrieb dazu: „Danke an Arminia Bielefeld für dieses besondere Shirt. Wir freuen uns über das Ergebnis gestern, 3 Punkte in der Tasche und 1 volle Woche Vorbereitung auf den „deutschen Klassiker.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Thomas Müller wünscht Bielefeld den Klassenerhalt

Durch den Sieg gegen den Abstiegskandidaten holten sich die Bayern die Tabellenführung zurück, nachdem Dortmund am Samstagnachmittag zwischenzeitlich durch einen Sieg in Wolfsburg (3:1) an den Münchnern vorbeigezogen war.