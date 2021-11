Langlauf: Nach Sieg von Frida Karlsson in Ruka - Hose der Schwedin brennt

Frida Karlsson hatte Schmerzen von der großen Kälte in Ruka © Imago

Mit der Bestzeit im Ziel begibt sich Langlauf-Star Frida Karlsson in die Leader-Box. Dort beginnt plötzlich ihre Hose zu brennen. Aber auch die Kälte bereitet der Schwedin Probleme.

Schwedens Mega-Talent Frida Karlsson saß beim Weltcup-Auftakt im finnischen Ruka - wie bei Langlauf-Rennen üblich - als Sportlerin mit der schnellsten Zeit in der Leader-Box.

Betreuerin muss Karlsson ihre Hose geben

Vermutlich hatte sich die Kleidung der Schwedin an einem Feuer entzündet, welches aufgrund der enormen Kälte in der Nähe des Stuhls angebracht worden war.

Karlsson wird wegen Kälte sogar behandelt

Karlsson musste sogar kurzzeitig medizinisch behandelt werden: „Ich habe ein klein wenig Panik bekommen, weil ich so fror.“

Dank des Sieges - auch über die große Langlauf-Dominatorin Therese Johaug - konnte sie am Ende des Tages aber über alles lachen und bereits am Sonntag erneut an den Start gehen.