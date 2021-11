FC Liverpool: Legende Ray Kennedy tot nach jahrelangem Kampf gegen Parkinson

Kennedy absolvierte 393 Spiele für die Reds (1974 bis 1982) und davor über 200 beim FC Arsenal (1968 bis 1974). In seiner Karriere gewann er 13 große Titel.

FC Liverpool trauert um Ray Kennedy

„Eine weiterer großartiger Ex-Liverpool-Star hat uns verlassen“, schrieb der frühere LFC-Stürmer John Aldridge bei Twitter: „Ray Kennedy - was für ein Spieler, was für ein toller Kerl, der so unter Parkinson gelitten hat. Er wird auf keinen Fall jemals allein gehen. RIP Roy, ynwa.“