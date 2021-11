Air Dribbling in Rocket League: Schritt für Schritt Tutorial

Um in Rocket League ab einem gewissen Niveau besser zu werden, müssen auch die schwierigen Manöver beherrscht werden. Wir erklären dir heute das knifflige Air Dribbling.

Wie die Profis durch die Lüfte düsen, sich mehrere Male um die eigene Achse winden und dabei irgendwie den Ball um Haaresbreite in den Winkel bugsieren? Klingt schwierig, ist es auch, muss aber ab einem gewissen Zeitpunkt beherrscht werden, damit ihr noch weiter in den Rängen bei Rocket League aufsteigt. Spätestens ab Diamant solltet ihr diesen Skill draufhaben. Wir zeigen euch eine Schritt für Schritt Anleitung des Air Dribbling, damit auch ihr eure Teamkameraden mit schönen Toren beeindrucken könnt.

Air Dribbling in Rocket League: Ausgangslage

Wenn ihr besser werdet, könnt ihr theoretisch aus nahezu jeder Lage zu einem Air Dribbling ansetzen. Da das Manöver allerdings schwierig genug ist, könnt ihr euch das Leben zu Beginn leichter machen. Macht euch hierzu die Seitenwände der Rocket League Arena zunutze. Passt am besten den Ball in Richtung der unsichtbaren Begrenzung, sodass er einige Meter an dieser hochrollt.