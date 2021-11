DFB-Pokal: Achtelfinale 1. FC Köln - Hamburger SV LIVE auf SPORT1

Das Pokal-Achtelfinale zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV steigt am 18. Januar LIVE auf SPORT1 . Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

In den „DFB-Pokal Highlights“ stehen ab 22 Uhr die Nachberichterstattung zum Livespiel mit Highlights und Analysen der weiteren Partien auf dem Programm.

„DFB-Pokal Pur“ mit der Zusammenfassung aller Spiele ist am Donnerstag, 20. Januar, ab 20.15 Uhr zu sehen.

In den folgenden Tagen wird der DFB-Pokal zudem im „STAHLWERK Doppelpass“ am Sonntag, 23. Januar, live ab 11 Uhr thematisiert.

Highlight-Videos zu allen Pokalspielen sind an den jeweiligen Spieltagen ab 0 Uhr auf SPORT1.de , in den SPORT1 Apps sowie auf dem SPORT1 YouTube Channel verfügbar.

Neben den Videos gibt es auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps eine Rundumberichterstattung zu allen Spielen in einem eigenen Pokal-Bereich.

#meinpokal – Zeit für Helden

Spannende Hintergründe und Eindrücke zum DFB-Pokal liefert SPORT1 auch auf seinen Social-Media-Kanälen: Bei jedem Livespiel werden die Fans auf Facebook, Instagram und Twitter versorgt. Der SPORT1 Claim zum DFB-Pokal „#meinpokal – Zeit für Helden“ spiegelt sich in der plattformübergreifenden Berichterstattung wider, in der das persönliche Pokalerlebnis der Fußballfans im Fokus steht. Mit dem Hashtag #meinpokal können sich auch die Fußballfans an der Diskussion über die einzigartigen Geschichten beteiligen, die der DFB-Pokal schreibt.