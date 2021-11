40 Millionen US-Dollar - Faker beinah bei TSM

In der Welt des digitalen Wettstreits sind zwei Dinge so sicher wie das Amen in der Kirche: The International wird stets der prestigeträchtigste Wettbewerb sein und Faker spielt für T1 (vormals SKT) auf der Mid Lane. Das es im kommenden Jahr jedoch unter Umständen anders hätte kommen können, das verriet T1-CEO Joe Marsh im Zuge eines Gesprächs des BMW Rivalry Talk.