Ex-Profi Gothe bleibt VDV-Präsident

Gothe (l.) und Ramelow bleiben an der Spitze des VDV © FIRO/FIRO/SID

Florian Gothe bleibt Präsident der Vereinigung der Vertragsfußballspieler (VDV). Der 59-Jährige, einst selbst Profi beim VfL Bochum, Rot-Weiß Oberhausen und dem 1. FC Saarbrücken, wurde am Montagabend wiedergewählt. Er steht der VDV seit 1999 vor. Ex-Nationalspieler Carsten Ramelow (47) wurde als Vizepräsident bestätigt.

Die Versammlung in Duisburg in der Sportschule Wedau berief darüber hinaus Sebastian Rudy, Andreas Luthe, Robin Himmelmann, Tim Knipping, Sören Gonther, Erik Domaschke, Addy-Waku Menga und Robin Udegbe in den VDV-Spielerrat.