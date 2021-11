Valanciunas trifft und trifft: "Die Jungs haben ihn Dirk genannt"

So hat man Jonas Valanciunas noch nie erlebt. Der Big Man kann im Spiel gegen die Clippers aus der Distanz einfach nicht vorbeiwerfen. Seine Teamkollegen vergleichen ihn mit Dirk Nowitzki.

Die ersten sieben Dreier des litauischen Basketballstars im Trikot des NBA-Teams New Orleans Pelicans waren allesamt drin, am Ende standen 39 Punkte und 15 Rebounds in der Bilanz.