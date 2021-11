75. Auflage des „Sportler des Jahres“ findet statt

Trotz der hohen Infektionszahlen wird die Jubiläumsveranstaltung zur Gala „Sportler des Jahres“ stattfinden. Das bestätigten am Dienstag der Chef der veranstaltenden Internationalen Sportkorrespondenz, (ISK), Klaus J. Dobbratz, und ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann. Die 75. Ausgabe des Events wird am 19. Dezember in Baden-Baden stattfinden und vom ZDF übertragen.

"In welcher genauen Form wir übertragen können, dazu können wir jetzt noch nichts Definitives sagen. Wir müssen die Entwicklung der Pandemie abwarten, müssen beobachten, was die nächsten Tage bringen werden. Dass wir uns am Tage der Übertragung natürlich an die dann gültigen Vorschriften und Verordnungen halten werden, ist klar", sagte Fuhrmann. Man werde "alles Menschenmögliche für die Sicherheit unserer Gäste in die Wege leiten", betonte Dobbratz.