Werder Bremen: Frank Baumann kritisiert Niclas Füllkrug im Maschinensucher Doppelpass 2. Bundesliga

Die unnötige Bremer 1:2-Niederlage bei Holstein Kiel am Samstagabend ließ den Angreifer nun erneut anecken. Das allerdings nur, weil er ehrlich seine Meinung zur wenig zufriedenstellenden Lage an der Weser kund tat.

Füllkrug äußert Kritik an Brand

Dem Angreifer geht der Umbruch beim Bundesliga-Absteiger deutlich zu langsam voran: „Ich will nicht das ganze Jahr um Platz zehn oder zwölf herumstehen. Ich will, dass es um was geht, will Druck von hinten ausüben. Wir waren auf einem guten Weg in den vergangenen Wochen, ich wünsche mir ein wenig Kontinuität.“