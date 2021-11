WWE: Nia Jax schließt nach Entlassung mit Wrestling ab

Die zu Beginn des Monats von WWE unter kontroversen Umständen gefeuerte Nia Jax bezeichnet es als „höchst unwahrscheinlich“, dass sie noch einmal in den Ring steigt.

Die 37-Jährige teilte dies beiläufig in einem Social-Media-Beitrag mit, in dem sie auf verwunderte Fan-Reaktionen antwortete, warum sie auf ihren Kanälen ihren Künstlernamen in ihren bürgerlichen Namen Lina (eigentlich: Savelina) Fanene änderte.