Biathlon-Team leicht verändert: "Wir greifen wieder an"

Denise Herrmann fuhr in Östersund das beste Ergebnis ein © AFP/SID/MICHAL CIZEK

Beim zweiten Biathlon-Weltcup in Östersund gibt es im Team des Deutschen Skiverbandes kleine Veränderungen.

Ohne die Talente Juliane Frühwirt und Justus Strelow, dafür mit Johannes Kühn: Beim zweiten Biathlon-Weltcup in Östersund hat es im Team des Deutschen Skiverbandes (DSV) kleine Veränderungen gegeben - die Erwartungen an die Topathleten um Denise Herrmann, Franziska Preuß und Benedikt Doll bleiben gleich.

"Wir greifen wieder an. Wir haben ein paar Dinge zu tun, aber wir sind auf dem richtigen Weg", sagte der sportliche Leiter Bernd Eisenbichler vor den beiden Sprints am Donnerstag (13.45 und 16.30 Uhr/ARD und Eurosport). Am Wochenende stehen erstmals Verfolgungsrennen und Staffeln auf dem Programm.