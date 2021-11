Herbert Müller: DHB-Frauen können bei WM "alles" erreichen

Anzeige

Das DHB-Team ist für Müller ein Medaillenkandidat © FIRO/FIRO/SID

Der erfahrene Bundesliga-Trainer Herbert Müller traut den deutschen Handballerinnen bei der WM in Spanien (1. bis 19. Dezember) eine Medaille zu.

Der erfahrene Bundesliga-Trainer Herbert Müller traut den deutschen Handballerinnen bei der WM in Spanien (1. bis 19. Dezember) eine Medaille zu. "Alles", antwortete der 59-Jährige in der Thüringer Allgemeinen (Dienstagsausgabe) auf die Frage, was die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) bei der Endrunde erreichen könne: "Für mich ist die Mannschaft seit 20 Jahren ein Kandidat auf eine Medaille. Aber ganz oft fehlte die Konstanz in solch einem Turnier."

Das "beste Beispiel" für seine Behauptung sei die EM 2018 gewesen: "In der Vorrunde schlägt man Norwegen und scheidet dann aber in der Hauptrunde aus", sagte der langjährige Coach des Thüringer HC, der zudem die österreichische Nationalmannschaft bei der WM betreut.

Auch bei anderen Turnieren wie der WM 2019 in Japan hatte Deutschland zeitweise überzeugt und etwa den späteren Weltmeister Niederlande geschlagen, in den entscheidenden Spielen versagten in der Folge aber die Nerven. Bei der EM im Vorjahr war ebenfalls nach der Hauptrunde Schluss.