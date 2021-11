FC Bayern sicher vor leeren Rängen: Söder verkündet Geisterspiel-Rückkehr

Rekordmeister Bayer München wird zukünftig in jedem Fall wieder vor leeren Rängen spielen müssen. Das verkündete Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der Geisterspiele in allen deutschen Fußballstadien fordert, schon vor den Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Pandemie am Dienstag.