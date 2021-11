NHL: Seattle gewinnt ohne Grubauer

Zweiter Sieg in Folge für die Seattle Kraken © AFP/GETTY IMAGES/SID/KEVIN HOFFMAN

Auch ohne den deutschen Eishockey-Nationalspieler Philipp Grubauer haben die Seattle Kraken in der nordamerikanischen Profiliga NHL den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Seattle gewann in der Nacht zu Dienstag bei den Buffalo Sabres mit 7:4 und verbesserte sich auf den siebten Platz der Western Division.