NFL: Erneute Niederlage für die Seahawks

Die Chancen der Seattle Seahawks auf den Einzug in die Play-offs der Football-Profiliga NFL sind auf ein Minimum gesunken. Das Team um Star-Quarterback Russell Wilson kassierte beim 15:17 beim Washington Football Team seine bereits achte Niederlage im elften Spiel. In der Division NFC West sind die Seahawks mit deutlichem Abstand Letzter.

Wilson warf zwei Touchdown-Pässe, scheiterte aber in den Schlusssekunden mit einem Zwei-Punkte-Versuch, der Seattle in die Verlängerung hätte bringen können. In den vergangenen drei Jahren hatten die Seahawks stets die Play-offs erreicht, im Februar 2014 holte das Team mit Wilson den Super Bowl.