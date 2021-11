WWE RAW: Liv Morgan und Edge mit scharfen Anspielungen - auch auf AEW

Liv Morgan schoss bei WWE RAW gegen Becky Lynch, Edge (r.) gegen The Miz © WWE

Bei WWE RAW gibt es scharfe und anspielungsreiche Rededuelle zwischen Edge und The Miz sowie Liv Morgan und Becky Lynch. Auch AEW ist Thema.

Zum einen lieferten sich Damenchampion Becky Lynch und Liv Morgan einen anspielungsreichen „Worked Shoot“, zum anderen die jeweils aus mehrwöchigen TV-Pausen zurückgekehrten Edge und The Miz.

Edge konfrontiert The Miz mit dessen Erwähnung bei AEW

„Andere Leute in anderen Shows erwähnen deinen Namen, um eine billige Reaktion zu bekommen“, hielt Edge Miz vor - und spielte damit darauf an, dass Punk MJF als „weniger berühmten Miz“ bezeichnet und dem großmäuligen Jungstar damit eine auf ihn zu geschnittene Beleidigung an den Kopf geworfen hatte.