Grubauer traut Bundestrainer Söderholm Sprung in die NHL zu

NHL-Goalie Philipp Grubauer schwärmt von Bundestrainer Toni Söderholm. Der Finne könne den Sprung in die Eishockey-Profiliga schaffen.

Eishockey-Nationaltorwart Philipp Grubauer traut Bundestrainer Toni Söderholm den Sprung in die nordamerikanische Profiliga NHL zu. „Das Zeug dazu hat er definitiv - und verdient hätte er es sich auch“, sagte der Goalie des NHL-Klubs Seattle Kraken der Augsburger Allgemeinen .

Für Grubauer wäre es der richtige Schritt: „Der Toni macht bei der Nationalmannschaft einen unglaublichen Job. Ich wünsche es ihm, dass er den Sprung in die NHL schafft und dort Headcoach wird.“ (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der NHL)

Söderholms Vertrag mit dem Deutschen Eishockey-Bund (DEB) läuft nach der WM in seinem Heimatland Finnland (13. bis 29. Mai 2022) aus. Der 43-Jährige hatte im September beim NHL-Klub Florida Panthers hospitiert und denkt über einen Wechsel ins Klubeishockey nach. (DATEN: Tabellen der NHL)

Grubauer zweifelt an NHL-Pause für Olympia

Dass an den Olympischen Spielen in Peking (4. bis 20. Februar 2022) tatsächlich wieder die NHL-Profis teilnehmen, hält der Torhüter angesichts der zahlreichen Coronafälle in der Liga noch nicht für sicher.