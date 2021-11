DFB-Frauen: Ratzeburgs Abschied mit "ein bisschen Wehmut"

Für Hannelore Ratzeburg ist das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußballerinnen in Portugal ein besonderer Schlusspunkt.

"Ein bisschen Wehmut kommt schon auf, aber ich bin nicht aus der Welt", sagte die 70-Jährige bei einer Medienrunde vor der Partie am Dienstag (19.00 Uhr/zdf.de) in Faro. Als Frau der ersten Stunde leitet Ratzeburg seit 1982 die Delegation des deutschen Frauen-Nationalteams und erlebte alle Höhen und Tiefen hautnah mit.

Sie sei "schon ein bisschen stolz" darauf, dass sie "so viele Gelegenheiten hatte, Delegationsleiterin zu sein. Das ist etwas, was mir keiner nehmen kann, und davon werde ich die nächsten Jahre zehren", sagte Ratzeburg über die lange Zeit, in der sie "irre viel gelernt" habe.