2. Bundesliga: Frank Baumann zur Situation bei Werder Bremen, Werner und Anfang

Frank Baumann ist nach dem Anfang-Beben optimistisch, in Neu-Trainer Ole Werner den richtigen Mann gefunden zu haben. Mit dem Ex-Coach bestehe kein Kontakt.

Es waren turbulente Wochen an der Weser. Erst die Entlassung von Skandal-Trainer Markus Anfang , dann diverse Corona-Fälle im Mannschaftsumfeld - es könnte ruhiger zugehen bei Werder Bremen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Nachdem die Werderaner mit Ole Werner am Sonntag einen neuen Mann an der Seitenlinie präsentierten, äußerte sich nun Frank Baumann im Maschinensucher Doppelpass 2. Bundesliga auf SPORT1 zur Situation beim ehemaligen Bundesligisten und zeigte sich von der Reaktion seines Vereins im Umgang mit der Causa Anfang zufrieden.

„Wir hatten turbulente Tage, aber es waren keine Chaostage. Wir sind unerwartet und unverschuldet in eine Lage gekommen, dass wir mitten in der Saison einen neuen Trainer suchen mussten“, erklärte der Werder-Geschäftsführer. Es sei nicht einfach für die Mannschaft gewesen, Leistung abzuliefern, trotzdem sei man gegen Schalke sehr gut mit der Situation umgegangen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Mit dem Mann, der für das vermeintliche Chaos verantwortlich war, stand Baumann seit der Trennung vor gut einer Woche nicht mehr in Kontakt. „Ich denke, dass es nun auch Markus‘ Wunsch ist, Ruhe zu bekommen und die Dinge zu verarbeiten. Er muss sich den Anschuldigungen auch stellen“, erklärte der ehemalige Bundesliga-Profi, verwies aber auf das laufende Ermittlungsverfahren gegen den Ex-Trainer.

Werder Bremen will mit Ole Werner zurück in die Erfolgsspur

Man habe in ihm den bestmöglichen Kandidaten gefunden, „der für eine offensive Grundausrichtung steht und eine Mannschaft besser macht“, so der 46-Jährige, der sich angesichts der ähnlichen Philosophien von Anfang und Werner optimistisch zeigte, mit dem Neu-Coach schnell wieder zurück in die Erfolgsspur zu kommen.