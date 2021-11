Golf: Tiger Woods spricht über Unfall, Rückkehr, vereitelte Amputation

Woods verbrachte drei Wochen in einem Krankenhaus, musste Stück für Stück wieder lernen, zu gehen und sich zu bewegen.

Woods will Tour teilweise wieder spielen

„Ich denke, es ist realistisch, dass ich die Tour eines Tages wieder spiele“, sagte Woods weiter. „Niemals komplett, aber so, dass ich mir einige Events aussuche, wie es damals schon Ben Hogan gemacht hat.“

Darauf könne er sich vorbereiten und so künftig eine Saison bestreiten. Das sei eine „bedauerliche Realität, aber es ist meine Realität. Ich habe es verstanden und akzeptiert“, erklärte Woods, der auch von seiner Leidenszeit zu Hause berichtete.

Nach Horror-Unfall: Golf-Sternchen glaubt an Woods-Comeback

„Ich saß in meinem Haus fest und konnte nicht das tun, was ich am meisten liebe: nach draußen zu gehen und einfach draußen zu sein“, sagte der 15-malige Major-Sieger. „Manchmal bin ich mit meinen Krücken rausgegangen und hab mich einfach eine Stunde ins Gras gelegt.“