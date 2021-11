Davis Cup: Kroatien zum fünften Mal im Halbfinale

Kroatiens Tennisprofis haben zum fünften Mal das Halbfinale im Davis Cup erreicht. Gegen Italien gewann der Titelträger von 2005 und 2018 am Montag in Turin 2:1. Im entscheidenden Doppel siegten Nikola Mektic und Mate Pavic 6:3, 6:4 gegen Fabio Fognini/Jannik Sinner.

Im Halbfinale trifft Kroatien am Freitag in Madrid auf Serbien um Topstar Novak Djokovic oder Kasachstan. Das deutsche Team, das sich in der Vorrunde vor Djokovic und Co. durchsetzte, spielt am Dienstag (16.00 Uhr/ServusTV) gegen Großbritannien um den Einzug ins Halbfinale.