Ballon d'Or: Reaktionen und Stimmen - Messi vor Lewandowski

Das Ergebnis sorgte bei Lothar Matthäus für Unverständnis. „Ehrlich gesagt verstehe ich nach dieser Wahl die Welt nicht mehr“, meinte der Rekordnationalspieler bei Sky : „Bei allem Respekt für Messi und die anderen großartigen, nominierten Spieler. Keiner hätte es so verdient gehabt wie Lewandowski.“

Ballon d‘Or: Das sagt Lewandowski

Der FC Bayern schrieb: „ Für uns bist du trotzdem der Beste! Glückwunsch an Lionel Messi zum Ballon d‘Or.“ (Lewandowski gewinnt Trostpreis)

Lewandowski meldete sich anschließend bei Twitter zu Wort. „Gratulation an Leo Messi und Alexia Putellas (Gewinnerin des Ballon d‘Or feminin, Anm. d. Red.), Gratulation an alle nominierten Spieler““, schrieb er.

„Ich habe den Award für den Stürmer des Jahres gewonnen und kein Spieler kann einen individuellen Preis ohne ein starkes Team und loyale Fans hinter sich gewinnen“, fügte er an: „Danke für eure Unterstützung.“

Ballon d‘Or: Messi adelt Lewandowski

Der Argentinier zollte Lewandowski Respekt . „Es war eine große Ehre, mit dir um diesen Preis zu kämpfen“, sagt der Argentinier direkt an Lewandowski gewandt. „Jeder weiß, dass du letztes Jahr der Gewinner warst. Ich finde, France Football sollte dir den Preis für 2020 noch geben. Du hast ihn verdient und solltest ihn auch zuhause haben.“

OIiver Kahn twitterte: „Neben seiner Ehrung zum Stürmer des Jahres hätte Lewandowski den Ballon d‘Or genauso verdient gehabt, weil er seit Jahren jeden Tag absolut Herausragendes leistet. Glückwunsch dennoch an Lionel Messi!“

Bayerns Vorstandsvorsitzender weiter: „Auch ohne den Goldenen Ball ist Lewy im Olymp der Größten des Weltfußballs längst angekommen. Ich bin gespannt, welche Rekorde er mit unserem Club in der Zukunft noch aufstellen wird. Er wird auch im nächsten Jahr wieder ein Kandidat sein.“

Herbert Hainer (Präsident FC Bayern): „Der FC Bayern München gratuliert Lionel Messi zum Ballon d‘Or. Allerdings sind wir einmal mehr stolz auf Robert Lewandowski, denn er hätte es verdient gehabt, nach Gerd Müller, Franz Beckenbauer und Karl-Heinz Rummenigge der vierte Spieler in unserer traditionsreichen Vereinsgeschichte zu werden, der diesen Titel gewinnt. Robert zählt absolut in diese Riege der größten Spieler des FC Bayern und des Weltfußballs. Dass er als Stürmer des Jahres ausgezeichnet wurde, ist nach seinen vielen Toren in den vergangenen zwei Jahren hochverdient.“