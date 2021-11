Golf-Superstar Tiger Woods schließt "Vollzeit"-Rückkehr aus

Golf-Superstar Tiger Woods hat eine „Vollzeit“-Rückkehr auf den Platz ausgeschlossen. Er sei bezüglich seines Comebacks zwar zuversichtlich, werde künftig aber wohl nur noch bei ausgesuchten Turnieren starten, sagte der 15-malige Majorsieger dem Magazin Golf Digest . Der 45-Jährige arbeitet neun Monate nach seinem schweren Autounfall an seiner Rückkehr.

Woods hatte schon vor dem Unfall am 23. Februar mit Rücksicht auf seinen Rücken und seine Knie immer wieder Turniere ausgelassen. In Zukunft werde er seine Starts noch genauer auswählen. "Ich denke, dass es realistisch ist, eines Tages wieder auf der Tour zu spielen - aber nie Vollzeit, sondern einige ausgesuchte Events im Jahr", sagte die ehemalige Nummer eins der Welt.

"Ich denke, dass ich es ab sofort so handhaben werde. Das ist eine bedauerliche Realität, aber es ist meine Realität. Und ich verstehe das, ich akzeptiere das", sagte Woods in dem am Montag veröffentlichten Interview.