Ballon d'Or 2021: Robert Lewandowski bei Weltfußballerwahl hinter Lionel Messi

Die Trophäe des besten Fußballers des Jahres ging erneut an Lionel Messi von Paris Saint-Germain, der auch 2019 gewonnen hatte. Für den Argentinier war es der siebte Triumph. Die begehrte Trophäe für den besten Fußballer eines Kalenderjahres war seit 2008 bis auf eine Ausnahme immer an Rekordsieger Messi oder Cristiano Ronaldo gegangen - 2018 gewann der Kroate Luka Modric.

Ballon d‘Or: Lewandowski reagiert auf Niederlage

Ballon d‘Or: Das sagt der FC Bayern

„Für uns bist du trotzdem der Beste!“, schrieb der FC Bayern bei Twitter - und fügte an: „Glückwunsch an Lionel Messi zum Ballon d‘Or.“

Nagelsmann und Bosse unterstützen Lewandowski

Im Vorfeld hatte Bayern-Kollege Thomas Müller erklärt, dass die Auszeichnung nur an den FCB-Knipser, der im Zeitraum des Votings vom 1. Januar bis 24. Oktober in 45 Pflichtspielen 54 Tore erzielt hat, gehen könne.

Putellas erhält Ballon d‘Or feminin

Der Preis wird seit 1956 vergeben - zunächst nur an europäische Spieler, seit 1995 an Profis, die in Europa spielen, seit 2007 weltweit. Deutsche Spieler gewannen die Trophäe insgesamt siebenmal, zuletzt der damalige Dortmunder Matthias Sammer 1996.

Von 2010 bis 2015 wurde der Goldene Ball in Kooperation mit der FIFA an den besten Spieler der Welt verliehen. Seit 2016 kürt der Weltverband seinen eigenen Weltfußballer (The Best FIFA Men‘s Player), 2020 war dies Lewandowski.