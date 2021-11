FC Bayern: Wird Partnerschaft mit Konami 2022 beendet?

Der Nachfolger der beliebten PES-Reihe, die es jahrelang mit den FIFA-Spielen von EA Sports aufnehmen konnte, wurde allerdings in einer relativ erschreckenden Version veröffentlicht.

Bayern-Profi wegen Spiel schockiert

Noch am 30. September hatte der FC Bayern auf dem ESports-Kanal auf Twitter voller Freude gepostet: „Seid ihr auch so gehyped auf das neue Game?“ Seitdem herrscht allerdings Funkstille.

Und auch auf den weiteren Kanälen legen sich die Münchner nicht wirklich in Zeug. Der letzte Beitrag auf der eSports-Unterseite der Bayern-Homepage datiert vom 10. Mai, bei Instagram wurde zuletzt am 2. Oktober etwas gepostet.

Alex Alguacil, Profi bei FC Bayern Esports, hatte einen Tag nach der Veröffentlichung auf Twitter gemeckert: „Die Community braucht eine Reaktion“. Er verlangte „solideres und flüssigeres Gameplay“. Nachdem Konami verkündet hatte, dass eine ursprünglich für den 11. November geplante Version auf Frühling 2022 verschoben wurde, zeigte sich Alguacil schockiert: „Das ist ein Paukenschlag. Ich erinnere mich nicht an eine traurigere Situation mit dem Videospiel, das mein Leben geprägt hat.“

Bayern steigt in E-Sport ein

FIFA-Spieler selbst können zwar seitdem an der Konsole weiterhin mit den Münchnern spielen, aber nicht in der Allianz Arena. Und die Vereinbarung mit dem japanischen Hersteller verhindert zudem, dass der FC Bayern an der offiziellen Virtual Bundesliga der Deutschen Fußball-Liga (DFL) teilnimmt – denn dort wird FIFA gezockt.