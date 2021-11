Formel 1: Fernando Alonso adelt Michael Schumacher

Fernando Alonso und Michael Schumacher lieferten sich in den 2000ern harte Duelle.

„Ich denke, Michael war der größte Rivale meiner Karriere“, erklärte der 40-Jährige im Podcast Beyond The Grid. „Er war wie ein Lehrer für mich. Ich war sehr jung, kam gerade erst in die Formel 1, ich kämpfte direkt um die Weltmeisterschaft.“