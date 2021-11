Deichmann schafft Triathlon um die Welt

Abenteurer Jonas Deichmann hat als erster Mensch einen Triathlon um die Welt geschafft. Der 34-Jährige kam am Montagnachmittag nach insgesamt 120 Ironmen und 430 Tagen wieder am Odeonsplatz in München an. Insgesamt legte er ohne externe Unterstützung eine Distanz von 450 km Schwimmen, 21.000 km Radfahren und 5060 km Laufen zurück und knackte damit den Rekord für den historisch längsten Triathlon nach eigenen Angaben um das Vier- bis Fünffache.