Klub-WM: Chelsea im Halbfinale mit lösbarer Aufgabe

Champions-League-Sieger FC Chelsea trifft im Halbfinale der Klub-WM in den Vereinigten Arabischen Emiraten entweder auf Al Hilal aus Saudi-Arabien oder den Gewinner des Eröffnungsspiels zwischen Gastgeber Al Jazira und Auckland City (Neuseeland). Das ergab die Auslosung des Wettbewerbs, bei dem im Februar der Nachfolger von Bayern München gesucht wird, am Montag in Zürich.