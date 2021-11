PSG-Superstar Neymar fällt lange aus

Das Starensemble von Paris St. Germain muss für sechs bis acht Wochen auf Superstar Neymar verzichten. Der Brasilianer hat sich beim 3:1 gegen die AS St. Etienne am Sonntag den linken Knöchel verstaucht und sich dabei auch an den Bändern verletzt. Das teilte der französische Hauptstadtklub am Montag mit.