Innenraumverbot für von Hertha freigestellten Neuendorf

Der am Montag vom Bundesligisten Hertha BSC freigestellte Co-Trainer Andreas Neuendorf ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach der Roten Karte am Samstag im Heimspiel gegen den FC Augsburg (1:1) mit einem Spiel Innenraumverbot belegt worden. Der Ex-Profi hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

"Zecke" Neuendorf hatte sich in der Nachspielzeit des Spiels unsportlich am Spielfeldrand gegenüber dem Schiedsrichterteam verhalten und war vom Unparteiischen Frank Willenborg (Osnabrück) per Roter Karte aus dem Innenraum verwiesen worden.