Paris St. Germain: Sergio Ramos nach 207 Tagen zurück. Wie gut ist er noch?

Ramos mit präzisem Spiel

Vertragsauflösung stand im Raum

Noch vor einiger Zeit hatte es in Paris kritisch ausgesehen, ob Sergio Ramos überhaupt die Schuhe für PSG schnüren würde. Vereinsboss Nasser Al-Khelaifi beschwerte sich öffentlich über die lange Ausfallzeit seines neuen Spielers. Im Klub, so heißt es, soll auch über eine Vertragsauflösung nachgedacht worden sein.

„Ein Sieg bei meiner Rückkehr auf den Platz. Ihr habt keine Ahnung, wie sehr ich mich danach gesehnt habe! Es waren ein paar schwierige Monate. Viel Unsicherheit, viele Veränderungen und am schlimmsten der Schmerz, nicht das tun zu können, was ich am meisten liebe: Fußball spielen. Aber das liegt jetzt alles hinter mir. Ein weiterer Lernprozess. Es ist jetzt an der Zeit, mit Optimismus und Ehrgeiz nach vorne zu blicken. Vielen Dank an alle, die mit freundlichen Worten und Unterstützung für mich da waren, besonders an meine Familie, deren Unterstützung immer bedingungslos war. Auf geht‘s, da kommt noch mehr!