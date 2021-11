Alle Infos zu Call of Duty Modern Warfare II

Kurz nach dem Release von CoD: Vanguard wurden bereits die ersten Informationen zum nächsten Ableger bekannt. Der Name lautet: Call of Duty: Modern Warfare II.

Seit 05. November ist Call of Duty: Vanguard offiziell auf dem Markt und die Community ist mit dem neuesten Teil der Shooter-Reihe zufrieden. Aber wie es so oft in der Welt des Gamings ist: Neu ist immer besser. Deswegen überrascht es nicht, dass der Fokus bereits wieder auf dem nächsten CoD-Abenteuer liegt. Neue Call-of-Duty-Spiele verkaufen sich eben wie warme Semmeln. Wer braucht dann noch kalte?

In der Zwischenzeit haben sich so einige Informationen über das neue CoD angesammelt. Der Name, den der neue Ableger tragen soll, wird bei eingefleischten Fans die Herzen höherschlagen lassen: Modern Warfare II. Aber was darf man noch erwarten?