Darts: Hopp verpasst letzte Chance auf WM-Qualifikation

Der ehemals beste deutsche Dartsprofi Max Hopp (25) hat seine letzte Chance auf die Teilnahme an der WM in London vergeben. Beim Qualifikationsturnier im englischen Barnsley verlor der „Maximiser“ am Montag bereits in der ersten Runde gegen Gordon Mathers (4:6). Bei der vergangenen Weltmeisterschaft im Alexandra Palace hatte der Idsteiner den Australier noch in der ersten Runde besiegt.