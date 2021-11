Chris Redfield in Fortnite: So kommt man an den Skin

Resident Evil Legende Chris Redfield ist nun auch in Fortnite angekommen © Epic Games

Seit Ende Oktober gibt es den Chris Redfield Skin in Fortnite. Dieser ist durch die Resident Evil-Reihe bekannt geworden – wie kann man den Skin also bekommen?

Das 3. Chapter in Fortnite steht vor der Tür und die Community rätselt bereits darüber, was sich Epic Games einfallen lassen könnte. Nebenbei werden die Spieler aber regelmäßig mit Skins versorgt, wozu auch Chris Redfield gehört. Dieser ist Teil der Gaming-Legenden-Reihe in Fortnite und ist sowohl als einzelner Skin als auch als Bundle erhältlich.