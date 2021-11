Arab Cup: FIFA testet halbautomatische Abseitstechnologie

Der Fußball-Weltverband wird beim Arab Cup in Katar eine neue halbautomatische Abseitstechnologie testen.

Der Fußball-Weltverband FIFA wird beim Arab Cup in Katar in den kommenden Wochen eine neue halbautomatische Abseitstechnologie testen. Bei dem nach längerer Pause wieder ausgetragenen Turnier in Katar (30. November bis 18. Dezember) soll mithilfe einer künstlicher Intelligenz im direkten Austausch mit dem Videoassistenten ermittelt werden, wenn sich ein Spieler im Abseits befindet.