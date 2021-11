Belenenses: Wohl erste Omikron-Fälle und Kritik an portugiesische Liga

Das Spiel von Belenenses SAD gegen Benfica Lissabon wurde in der 2. Halbzeit abgebrochen © Imago

Der von Corona gebeutelte Klub Belenenses ist wohl von der neuartigen Omikron-Variante betroffen. Kritik übt der Verein an Portugals Liga.

Die zahlreichen Coronafälle beim portugiesischen Erstligisten Belenenses Lissabon stehen offenbar in Verbindung mit der neuartigen Omikron-Variante. Wie das Nationale Gesundheitsinstitut Insa am Montag mitteilte, soll es sich um die ersten Omikron-Fälle handeln, die in Portugal festgestellt wurden.