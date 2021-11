Italiens Medien feiern Napoli nach 4:0-Gala

Die italienischen Medien feiern die SSC Neapel nach der 4:0-Gala in der Serie A gegen Lazio Rom. Diego Maradona ist allgegenwärtig.

Die italienischen Medien haben die SSC Neapel nach der 4:0-Gala in der Serie A gegen Lazio Rom am Sonntagabend gefeiert. „Stromausfall bei der AC Mailand, die SSC Neapel ist jetzt allein an der Spitze“, kommentierte der Corriere dello Sport.