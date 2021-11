FC Bayern: Michael Ott kritisiert Präsident Herbert Hainer als "kalten Geschäftsmann"

Bayern-Fan Michael Ott erneuert seine Kritik am Präsidium des FC Bayern und Sponsor Qatar Airways. Er nennt den Präsidenten einen „kalten Geschäftsmann“.

Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern hat einen Graben zwischen einige Fans und den FC Bayern gerissen - so viel dürfte in den letzten Tagen deutlich geworden sein.

Einer der Protagonisten auf Seiten der Fans war Michael Ott, dessen Antrag auf Satzungsänderung nicht zur Abstimmung zugelassen wurde und dessen beantragter Wortbeitrag zum Ende der Veranstaltung ebenfalls nicht gehört wurde. „Ich war danach erstmal relativ fassungslos und schockiert“, sagte Ott nun in „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ im WDR:

„Ich stand mit Mitgliedern noch bis zwei Uhr nachts vor dem Audi Dome und habe diskutiert. Wir konnten uns nicht erklären, wie die Veranstaltung abgelaufen ist und wie das Präsidium dachte, dass man so erfolgreich durch den Abend kommt.“

Ott: „Qatar Airways der problematischste Sponsor“

Am Tag nach der JHV wurde Ott von Bayerns Präsidenten Herbert Hainer überrascht, der ihn anrief. Beide verblieben so, dass sie ein persönliches Gespräch zum Sponsor Qatar Airways führen wollen - dem großen Streitpunkt des FC Bayern und großen Teilen seiner Fans.

„Gazprom könnte ein problematischer Sponsor sein, beim FC Bayern ist aber Qatar Airways der problematischste, da es ein hundertprozentiges katarisches Staatsunternehmen ist. Die Menschenrechtsverstöße sind dort schon sehr einzigartig. Hinzukommt die Korruption im Sport, was für einen Sportverein auch seltsam ist, sich mit solch einem Akteur einzulassen“, erklärte Ott seine Sicht der Dinge. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Selbst wenn man meinen Antrag nicht zur Abstimmung zulässt, was ich auch schon fragwürdig gefunden habe, dann hätte man doch mindestens einen souveräneren Umgang damit finden können“, stellte Ott jüngst im SPORT1-Interview klar: „Man hätte mich meinen Antrag einfach so vorstellen und ein Stimmungsbild machen oder mir am Ende wenigstens meinen Wortbeitrag von drei Minuten lassen können.“