Stenmark-Rekord im Slalom: Mikaela Shiffrin wusste von nichts

Ski-Superstar Mikaela Shiffrin hat sich mit ihrem jüngsten historischen Rekord selbst überrascht. „Es ist so schwer, das zu erklären. Es bedeutet mir natürlich etwas, aber ich wusste das gar nicht“, sagte die US-Amerikanerin nach ihrem Slalom-Heimsieg in Killington, dem 46. in ihrer Spezialdisziplin, im ORF .

Dritte in der "ewigen" Bestenliste ist die ehemalige Speed Queen Lindsey Vonn (USA) mit 43 Weltcup-Siegen in der Abfahrt. Dann folgt erneut Stenmark, der es im Slalom auf immerhin 40 Erfolge brachte. Diese Marke knackte sonst niemand, weder bei den Frauen noch bei den Männern.

Shiffrin weint nach Sieg in Killington

„Ich habe so viele unglaubliche Erinnerungen an dieses Rennen“, sagte sie später, „und diese habe ich mit meiner Familie und den Menschen, die ich liebe, geteilt. Aber in diesem Jahr sind zwei von ihnen nicht mehr hier, also ist es emotional.“