Davis Cup: DTB-Team "sehr, sehr heiß" auf Revanche an Großbritannien

Nach den starken Leistungen in der Gruppenphase ist das deutsche Davis-Cup-Team heiß auf den ersten Halbfinaleinzug seit 14 Jahren. „Ich bin guter Dinge. Wir sind in einer guten Position, wir haben nichts zu verlieren“, sagte Kapitän Michael Kohlmann nach dem Erreichen des Viertelfinales gegen die leicht favorisierte britische Mannschaft: „Wir haben eine Chance, ins Halbfinale einzuziehen. Das ist unser Ziel.“

Mit Siegen gegen die von Grand-Slam-Rekordchampion angeführten Serben und Österreich (beide 2:1) zog die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) in die K.o.-Runde ein, das Duell am Dienstag (16.00 Uhr) in Innsbruck gegen Großbritannien um den Weltranglisten-Zwölften Cameron Norrie ist besonders pikant. Auch vor zwei Jahren bei der Premiere des Finalturniers in Madrid gab es diese Begegnung im Viertelfinale, die Briten siegten 2:0.