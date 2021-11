Bundesliga: Nico Schlotterbeck erzählt von Schlüsselerlebnis mit Erling Haaland

Shootingstar Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg berichtet von einem prägenden Erlebnis mit Erling Haaland am 2. Spieltag in dieser Saison.

Für Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg war das Duell gegen Erling Haaland am 2. Spieltag in dieser Saison ein Schlüsselerlebnis.

„Ich habe in dem Spiel gemerkt, wie gut ich sein kann“, sagte der 21-Jährige im kicker -Interview: „Ich hatte einfach einen guten Tag. Weil wir etwas tiefer standen, war es vielleicht auch etwas einfacher. Aber in diesem Spiel habe ich gemerkt: Ich kann ein richtig guter Innenverteidiger werden und bin es zurzeit vielleicht schon.“

„Er hat sehr offen mit mir gesprochen, was er von mir erwartet, wie er mich gesehen hat und dass er relativ zufrieden mit mir ist. Sein vorheriger Eindruck, dass ich ein großes Selbstbewusstsein und ein gutes Aufbauspiel habe, sowie gut im Zweikampf bin, habe sich bestätigt“, berichtete Schlotterbeck über das Gespräch mit Flick: „Er hat mir gesagt, dass es in Deutschland nicht so viele Linksfüßer in der Innenverteidigung gibt und er mich auf jeden Fall mal sehen will. Ich bin noch ein junger Spieler, wenn ich meinen Weg weitergehe, werde ich hoffentlich noch viele Einsatzzeiten bekommen.“