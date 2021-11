NBA: Stephen Curry verhöhnt Schiedsrichter und bricht Dreier-Rekord

Stephen Curry war wieder einmal der Mann des Abends beim Sieg der Warriors in Los Angeles. Dennoch fiel er nicht nur positiv auf.

Nächste Curry-Show in der NBA!

Curry kassiert technisches Foul

Das brachte Curry so sehr auf die Palme, dass er sich wild gestikulierend echauffierte und einen der Unparteiischen anbrüllte. Dafür kassierte er ein technisches Foul. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Curry führt Warriors zum Sieg in bei Clippers

Doch anstatt sich davon ausbremsen zu lassen, lief er in der Schlussphase sportlich richtig heiß und führte sein Team zum ungefährdeten Erfolg.

„Ich dachte, ich wäre gefoult worden, also habe ich meine Emotionen rausgelassen“, erklärte Curry nach dem Spiel und ergänzte: „Das hat mich definitiv heiß gemacht, es hat uns auch als Team angespornt.“

Nach einem verwandelten Dreier ließ er sich dann zu einer Art Revanche an den Schiris hinreißen. Er formte mit den Armen ein T - das Zeichen für ein technisches Foul.

Abseits dessen sorgte Curry für einen weiteren beeindruckenden Rekord. Mit nun 105 Dreiern in seinen ersten 19 Saisonspielen ist er der Spieler, der für die Marke von 100 erfolgreichen Distanzwürfen die wenigsten Partien benötigte. Damit unterbot er seine eigene Bestmarke.

Zudem ist er mit den Warriors durch den 18. Sieg im 20. Spiel beinahe so gut unterwegs wie in der Rekordsaison der Dubs 2015/16, als sie 20 Erfolge in 20 Partien feierten. Aktuell ist Golden State das beste Team der NBA. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)