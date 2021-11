Ballon d'Or: FC Bayern hofft auf Lewandowski-Triumph gegen Negativ-Schlagzeilen

Am Montagabend wird man in München gebannt nach Paris blicken.

Um 20.30 Uhr findet in der französischen Hauptstadt im Théâtre du Châtelet die Verleihung des Ballon d‘Or durch die französische Fachzeitung France Football statt.

Bayern-Bosse haben sich angekündigt

Dabei ist aber ganz klar: Es geht dem Rekordmeister um viel mehr als diese kleine, gold-glitzernde Trophäe in Form eines Fußballs. Der Klub sehnt positive Nachrichten herbei.

Schatten schwebt über Bayern

Ehrenpräsident Uli Hoeneß zeigte sich nach der JHV , in der besonders die Verbindung mit Qatar Airways und der Umgang mit den eigenen Fans Streitthemen waren, schockiert. „Das war die schlimmste Veranstaltung, die ich je beim FC Bayern erlebt habe“, sagte Hoeneß dem kicker .

Michael Ott, dessen Antrag über eine Abstimmung zum Katar-Sponsoring abgelehnt wurde, schoss dagegen bei SPORT1 in Richtung der Bayern-Verantwortlichen : „Das Auftreten der Bosse war ein ziemlicher Offenbarungseid.“

Bayerns Ansehen hat gelitten

Das Ansehen des Rekordmeisters in der Öffentlichkeit hat in den letzten Wochen stark gelitten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

JHV-Zoff: Müller wünscht sich Annäherung an Fans

Eine Auszeichnung für Robert Lewandowski, die zumindest zeitweise das sportliche Geschehen wieder in den Vordergrund und den Katar-Ärger in den Hintergrund rücken würde, käme da gerade recht. Der 33-Jährige knackte in der vergangenen Saison den ewigen Bundesliga-Rekord von Gerd Müller und erzielte sagenhafte 41 Saisontore.