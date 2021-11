Ski-Star Adrien Théaux erleidet bei Trainingssturz Horror-Verletzungen - "Von Ast durchbohrt"

Ski-Star Adrien Théaux hat sich bei einem Trainingssturz in Copper Mountain Horror-Verletzungen zugezogen und fällt für den Rest der Saison aus.

Der Speed-Spezialist aus Frankreich postete Fotos auf Instagram, die zeigen, wie übel es den 37-Jährigen erwischt hat. Théaux schrieb: „Nach einem Fehler im Super-G rutschte ich durch die Fangnetze hinein in den Wald.“

Saison für Ski-Star Théaux beendet

Dennoch habe er „Glück im Unglück“ gehabt, „dass keine lebenswichtigen Körperteile in Mitleidenschaft gezogen wurden. Das ist das Wichtigste“, machte Théaux deutlich. Nach zwei Operationen in den USA befindet er sich mittlerweile wieder in der Heimat.