FC Liverpool: Jürgen Klopp hat Sorge vor Derby beim FC Everton

Der FC Liverpool tritt am Mittwoch zum Derby beim FC Everton an. Jürgen Klopp schaut mit Sorge auf dieses Spiel. Aus gutem Grund.

Am Mittwoch kommt es zum Merseyside-Derby, der FC Liverpool tritt in der Premier League beim FC Everton an. (Premier League: FC Everton - FC Liverpool, Mittwoch 21.15 Uhr im LIVETICKER)