FC Bayern: Aus für Katar-Sponsoring? Der Druck auf die Bosse wächst

Wie die Verantwortlichen der Münchner mit den anwesenden Mitgliedern beim Thema Katar am Donnerstag im Audi Dome umgegangen sind, sorgt auch am Sonntag noch für viel Diskussionsstoff.

„Man hätte vorher einen runden Tisch machen müssen und diese Dinge diskutieren müssen“, sagte der Bruder des langjährigen Bayern-Präsidenten Uli Hoeneß. Denn, so der 68-Jährige, „eine Mitgliederversammlung, die sehr emotional ist, ist nicht geeignet, um so ein komplexes Thema sinnvoll zu behandeln.“

Hoeneß: „Ungeschickt, am Schluss abzuwürgen“

Bei der JHV ist der Konflikt zwischen Bossen und anwesenden Mitgliedern in der Frage eskaliert, ob der Vertrag mit Sponsor Qatar Airways verlängert werden sollte oder nicht. Das Emirat steht nach wie vor aufgrund von Menschenrechtsverletzungen stark in der Kritik.

Kahn reagiert auf Chaos bei JHV

Ein Vorwurf, der ihn offensichtlich nicht kalt gelassen hat. Denn am Sonntag ging er mit einem Tweet an die Öffentlichkeit .

„Die Jahreshauptversammlung am Donnerstag beschäftigt mich natürlich immer noch sehr“, schrieb er darin. „Offenbar ist in den Emotionen einiges nicht angekommen, was mir in Zukunft wichtig ist. Es hat sich erneut gezeigt, wie wichtig der Austausch zwischen dem FC Bayern und unseren Mitgliedern ist.“