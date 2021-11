DEL: Adler Mannheim besiegt EHC Red Bull München

Die Adler Mannheim gewinnen mit einem Kraftakt das Spitzenspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen Red Bull München.

Mannheim drehte das Heimspiel am Sonntag zu einem 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) nach Overtime und liegt mit 46 Punkten aus 23 Spielen nur noch knapp hinter den Bayern zurück, die in erst 19 Spielen 39 Zähler geholt haben.

Der Tabellendritte Eisbären Berlin (22/43) kann am Abend daheim gegen die Nürnberg Ice Tigers den Rückstand auf das Spitzenduo verkürzen. Auf Platz vier kletterten die Kölner Haie (24/44) durch ein 5:4 (2:3, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen bei den Augsburger Panthern.

In Mannheim brachte Trevor Parkes (17.) die Münchner in Führung. Nach dem Ausgleich durch den früheren NHL-Profi Lean Bergmann (23.) gelang Nationalspieler Frank Mauer (30.) das 2:1. Kurz vor Schluss nahm Mannheim Goalie Felix Brückmann vom Eis und rettete sich durch den Treffer von Jordan Szwarz in die Overtime.