Keine Fans, keine Punkte: RB Leipzig verliert Geisterspiel gegen Leverkusen

Keine Fans, keine Stimmung, keine Punkte: Bei der Rückkehr der Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig den nächsten Rückschlag im Kampf um die internationalen Plätze kassiert. Vor leeren Rängen in der Red Bull Arena verlor der von Co-Trainer Achim Beierlorzer betreute Vizemeister gegen Bayer Leverkusen zum Abschluss des 13. Spieltags verdient mit 1:3 (0:2).

Enorme Leistungsschwankungen bleiben Leipzigs großes Manko in der laufenden Saison. Vier Tage nach dem souveränen Klub-Rekordsieg im Europapokal verpasste RB die Chance, in der Bundesliga am direkten Konkurrenten Leverkusen vorbeizuziehen und ist nur Achter. Bayer verbesserte sich mit dem siebten Saisonsieg auf Platz drei und liegt auf Champions-League-Kurs.