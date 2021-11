Bundesliga: Eintracht Frankfurt - Union Berlin 2:1 - Frankfurt feiert ersten Heimsieg

Eintracht Frankfurt bleibt in der Erfolgsspur!

Mit einem wunderschönen Schlenzer aus rund sechszehn Metern brachte Djibril Sow die haushoch überlegenen Frankfurter in Führung (22.), Max Kruse glich jedoch nach einem Foul an Taiwo Awoniyi per Elfmeter zum 1:1 aus. (62.)